GAÜ Öğretim Üyesi Türkiye-Kıbrıs ilişkilerini kaleme aldı

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Münevver Kata’nın “Türk Siyasal Hayatı; Osmanlı Modernleşmesinden Günümüze” adlı tarih kitabının “ Türk Siyasal Hayatına Etkileri Bakımından Kıbrıs Cumhuriyeti Döneminde Türkiye Kıbrıs İlişkileri (1960-1963)” başlıklı bölüm yazısında, Kıbrıs adasının doğal kaynakları, stratejik açıdan önemini ve Türkiye-Kıbrıs ilişkilerini kaleme aldı.

GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Münevver Kata’nın bölüm yazısında “Kıbrıs adası jeopolitik açıdan ve doğal kaynakları bakımından tarih boyunca devletlerin hedef noktası olarak birçok uygarlığa da ev sahipliği yapmıştır. Kıbrıs, özellikle Türkiye Cumhuriyeti için hem stratejik hem de manevi açıdan önem taşır. Türkiye'nin herhangi bir saldırı karşısında güneyden destek alması mümkün olduğu gibi, tarihi bir geçmiş ile manevi bir bağ oluşturduğu da görülmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulma aşamasında garantör devletlerden biri olan Türkiye, kurulan Cumhuriyet'i yakından takip ederek hem kendi çıkarlarını hem de adada varlığını sürdüren Türklerin çıkarlarını koruma görevini üstlenmiştir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Münevver Kata son olarak, 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde Türkiye - Kıbrıs ilişkilerine değindi. Kata, “Yaşanan üç yıllık Cumhuriyet sürecinde Türkiye ile Kıbrıs'ın siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve toplumsal ilişkilerinin nasıl devam ettiği ve sonuçları üzerinde değerlendirme yapılacaktır. Bu kapsamda antlaşma sonrasında adaya gönderilen askeri birliği ve bunlarla ilgili kayıtlar. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Elçisi'nin atanmasıyla ilgili belgeler, eğitim alanında adaya gönderilen uzmanlar, toplum liderlerinin Türkiye ile görüşmeleri ve yazışmaları ve bunun gibi konular çalışma içermektedir.” dedi.