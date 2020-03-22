GAÜ, online derslere başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 35. yıl etkinliklerine, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle online olarak devam ettiğini, online derslerin yarın başlayacağını açıkladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar yaptığı açıklamada, küresel bir sağlık krizinin yaşandığı bu zorlu dönemde, eğitimlerine kalınan yerden online devam edeceklerini kaydetti.

Öğrencilere hitaben Haydar, "Amacımız ve önceliğimiz sizlerin ve toplumun sağlığı. Üniversite olarak bir diğer önceliğimiz ise bu süreci hem akademik hem de sosyal yönden geri kalmadan yönetebilmektir" dedi.

Online etkinlik programlarının yarın online derslerle başlayacağını açıklayan Haydar, şu duyuruyu yaptı:

"Bu çerçevede 1. günümüzde, film yapımcısı Elif Dağdeviren ile 'Yine Yeniden Kariyer- Kariyerin Anka Kuşları' konulu söyleşimizle birlikte olacağız. 23 Mart Pazartesi günü, Türkiye saati ile 15.00, KKTC saati ile 14.00’TE gerçekleşecek ilk etkinliğimize online olarak katılımınız için buradan çağrımı yapıyorum. Bizi; üniversitenizi takip etmeye devam edin. Geleceği birlikte şekillendirelim."