GAÜ ve KAÜ mezunları diplomalarını aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2020 - 2021 Akademik Yılı mezunları, GAÜ Girne Kampüs GAULympic alanında düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

GAÜ 35’inci dönem mezuniyet törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milletvekillleri, Sivil Savaunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Adına Ahmet Bozdağ, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, GAÜ ve KAÜ Akademik ve İdari Kadrosu ile velileri ve mezunlar katıldı.



GAÜ’nün 35’inci dönem ve KAÜ’nün 4’üncü dönem Mezuniyet Töreni; geçmişten günümüze Kıbrıs medeniyetlerini temsil eden Şovalye ve Yeniçeri kıyafetleri ile mezunlar ve akademik kadronun görkemli geçiş töreni ile başladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar’ın açılış konuşması ile başlayan törende, Prof. Dr. Haydar, Mezuniyet törenlerinin anlam ve önemininin tartışılmaz olduğunu belirterek, birlikte ve yüzyüze kutlamaların, bir çok duygunun karşılıklı paylaşılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da konuşmasında, öğrencilerin; meşakkatli ve bir o kadar zor olan eğitimlerini tamamlayarak, bugün Kıbrıs’ın en güçlü üniversitelerinden birisinden mezun olmanın kıvancını yaşadığını, GAÜ olarak ta, 35.yıl mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Akpınar konuşmasının devamında şunları söyledi;

Geçtiğimiz 35 yılda üniversitemizin aynı dönem üniversiteleri içinde ve ülkemizdeki diğer üniversitelere göre; gerek globalleşme kapsamında, gerek en gelişmiş ve en değişime açık üniversitesi olması konusunda koruduğu misyon açık bir gerçektir. GAÜ olarak bizler, kendimizi Amerikan eğitim modelini uygulayarak yaşam boyu ulaşılır kılmaya ve bunları fırsatlarla dolu ve genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adadık. Çünkü, William Butler Yeats'in dediği gibi eğitim bir kovanın doldurulması demek değildir; bir ateşin yakılmasıdır.

Bu üniversiteyi tercih ederken, kapısından girdiğiniz andan itibaren farklılığı hissettiğiniz o ilk günün heyecanı ile bugünkü son günün heyecanı hatırınızda kalacak ve bunun heyecanını hayatınızın sonuna kadar hissedeceksiniz. Bugünden sonra hem kendi hayatınıza, etrafınıza, ülkenize ve insanlığa ışık olma vaktidir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü gerçkeleştirdiği konuşmasında, pandemi döneminde Girne'de yaşadıklarının özünde üniversiteler olmadan ve şehirde öğrenci olmadan ne olduğunu ancak 2 yıl içerisinde çok daha net bir şekilde gördüklerini belirterek, bir kentte üniversitelerin olmasının, öğrencilerin olmasının çok önemli olduğuna inandığını söyledi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştiridiği konuşmasında, özellikle pandemi döneminde yükseköğretimde yaşanan sıkıntıları çok yakından takip ettikleirni belirterek, 2021-2022 döneminde eğitimde ki sıkıntıları aşma konusunda önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Amcaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geldiğimiz noktada Kıbrıs Türk mücadele tarihinin bugünlere taşıdğı bu topraklar üzerinde üniversiteler bu tarihin gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük.

Bizim en büyük görevimiz, en büyük temennimiz üniversitelerimiz ile birlikte onların omuzlarında, yükseköğrenimin bizim gösterdiği doğrultuda ilerlemekten başka bir şey değildir. Bu yolda hiç bir taviz vermeden ilerleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Hem akademisyenlerimizi, hem öğrencilerimizi hemde ailelerimizi yürekten kutluyorum, uzun ve başarılı gelecek diliyorum”

Konuşmaların ardından, GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç ve beraberindeki ekip tarafından Ney dinletisi ve Semazen gösterisi, Indian Fült Dinletisi ve GAÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Müzüik dinletisi gerçekleşti.

Ardından, üniversite birincileri mezunlar adına konuşmalarını gerçekleştirdi. GAÜ ve KAÜ 2020-2021 Akademik yılı Doktora, Yüksek Lisans, Lisans ve Ön Lisans Mezunlarının diplomalarını aldığı tören, havai fişek gösterisi ve öğrenciler için düzenlenen parti ile sona erdi.