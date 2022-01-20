KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yurtlarında deprem tatbikatı yaptı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Girne Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anlatımı eşliğinde gerçekleştirilen tatbikata, öğrencilerin katılımı da yoğun oldu.

Pandemi koşulları çerçevesinde düzenlenen tatbikatta deprem senaryosu çerçevesinde, öğrenci tahliyesi, yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, enkazdan kurtarma, üst katlarda mahsur kalanları sedye ile indirme faaliyetleri icra edildi.

Tatbikat, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini ölçmek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durumlara yönelik farkındalık oluşturmak, kurumlarda var olan eksiklikleri gidermek amacıyla yapıldı.