GAÜ’de mezuniyet töreni yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) mezuniyet töreni bu yıl Birleşmiş Milletler “The Global Goals For Sustainable Development” teması ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın da katıldığı törende bin 500’ün öğrenciye diploma takdim edildi.

Törende Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “GAÜ’de aldığınız eğitim ile alanınızda yetkin bireyler haline geldiniz ve bu alanlarda insanlığa fayda sağlamaya hazırsınız. Sizi hayata karşı güçlü kılan tek başına diplomalarınız değildir, diplomanın arkasını sizin hangi birikim ve deneyimle doldurduğunuzdur” ifadelerini kullandı ve öğrencileri kutladı.