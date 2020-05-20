GAÜ’den KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için son başvuru 1 haziran

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde kutladığı 35. Yılına özel %90 burs fırsatını, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı, KKTC, Liseyi KKTC’de okuyan TC ve 3. Dünya Ülkesi vatandaşlara sınavsız sunma kararı aldı.

%90 Burs için Son Başvuru 1 Haziran Pazartesi

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinden dolayı, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2020-2021 Akademik yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşı ile liseyi KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız %90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade dildi. Hukuk, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak %90 burs fırsatı için, aday öğrencilerin 1 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar www.gau.edu.tr/kibrisaday/page/basvuru-formu web sitesinden online başvuruda bulunarak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

Hukuk ve Eczacılık bölümünde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtildi.

Sınavsız %90 Burs, 7 Yıl Kesintisiz!

%90 burs fırsatının, 7 yıl kesintisiz ve GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu bildirilen açıklamada, 1 Haziran’da sona erecek online ön başvuru ve kayıtın ardından, başvuruda bulunan aday öğrencilerin, 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar kesin kayıt işlemlerini GAÜ Öğrenci İşleri’ne başvurarak tamamlamaları gerektiği vurgulandı.