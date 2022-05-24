GAÜ’lü öğrenciler St Hilarion kalesinde temizlik yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Bölümünden öğretmen ve öğrenciler St. Hilarion Kalesi’nde temizlik yaptı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, Haziran sonuna kadar 4 tarihi eserin civarının daha temizleneceği belirtildi.

GAÜ Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Esenyel konuyla ilgili açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs Kültürel Mirasımıza sahip çıkmak, Kıbrıs'ta yaşayan her ferdin ayrıca her kurum ve kuruluşun sahip çıkması gereken bir olgudur. Kültürel miras, bir ülkenin turizm anlamında en büyük sermayesidir. Örnek verecek olursam onlarca Burj El Arab, Burj Halifa, bir Salamis Harabeleri'nin kıymetinde değildir asla olamaz. Aradaki fark, bazı ülkeler, kendilerinde böylesi tarihi ve kültürel zenginlikleri barındırmadıkları için turist çekmek anlamında bu açığı kapatmanın yolunu devasa ultra modern binalar tasarlayarak hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bir Dubai'nin tarihi 60 yılı geçmez. Bizler ise bu topraklarda binlerce yıl yaşamış medeniyetleri, ata yadigarı eserleri çok acımasızca bakımsız tutuyor, korumuyoruz ve onlara gerekli önemi vermiyoruz” dedi.

Esenyel, üniversitelerin kendi bölgelerindeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında belli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini ifade etti.