Gaye Soyutok’u arama çalışmaları sürüyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, selde kaybolan Gaye Soyutok’u arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bugün sabah yaptığı açıklamada, “Yaşanmış olan sel felaketi ile birlikte kaybolan Gaye Soyutok'u aramalar Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli tarafından belirlenen bölgelerde devam etmektedir” dedi.



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama çalışmalarının fotoğraflarını da paylaştı