Gaye'yi son yolculuğuna uğurladık

Girne Ciklos bölgesinde arkadaşlarıyla seyahat ettiği arabanın sel sularıyla sürüklenmesi sonucu hayatını kaybeden ve cesedine ulaşılan 18 yaşındaki Gaye Soyutok gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Soyutok’un cenazesi ikindi namazının ardından Dikmen’de toprağa verildi. Gaye Soyutok’un cenaze namazını Din İşleri Başkanı Talip Atalay kıldırdı.
Cenaze törenine Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, milletvekilleri, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, ailesi ve sevenleri katıldı.
Soyutok’un cansız bedeni Doğanköy göletinin yaklaşık 150 metre yukarısında, toprağın altında bulunmuştu.