Gazeteci-yazar Kutlu Adalı ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı

Gazeteci-yazar Kutlu Adalı, 27’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Törene Adalı’nın sevenlerinin yanı sıra, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası yetkilileri ile bazı siyasiler katıldı.

-Özdağ: “Kurşunlar demokrasiye sıkıldı”

Törende konuşma yapan Yenidüzen gazetesi Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, Kutlu Adalı’nın 27 yıl önce kurşunlanarak öldürüldüğünü, sıkılan kurşunların Adalı’nın bedenine değil; barışa, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere sıkıldığını söyledi.

Cinayetin üzerinden çok zaman geçtiğini, çok sözler söylendiğini belirten Özdağ, 2 yıl önce cinayete dair bazı itirafların ortaya çıkmasına rağmen, cinayet soruşturmasının kapatıldığını belirtti.

-Kişmir: “Katledilen Adalı değil fikirleridir”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, 6 Temmuz tarihinin önemine dikkat çekerek “Katledilen, Kutlu Adalı değil, fikirleri, düşünceleridir” dedi.

Gazetecilerin bazen kolaya kaçtığı veya suskun kaldıkları yönünde eleştiriler yapıldığını belirten Ali Kişmir, gazetecilerin neler yaşadığını, ya da ne bedeller ödediğinin kimse tarafından bilinmediğini ifade etti.

Kişmir, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun Mecliste gazetecileri en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını da dile getirdi.

-Akkor: “Adalet önünde ceza almaları önemli”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor da konuşmasına Kutlu Adalı’nın cinayete kurban gittiği gece yaşadığı anıları anlatarak başladı.

Emin Akkor, çok yönlü bir aydın olan Kutlu Adalı’nın faillerinin vicdanlarda hüküm edildiğini, ancak önemli olanın adalet önünde caza almaları olduğunu vurguladı.

-Akansoy: “Karanlığa karşı verilen mücadelenin sembolü”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy da, bir toplumun gelişmesi için insanların sadece düşünmesi değil, düşüncelerini özgürce, korkusuzca ve cesaretle yazabilmesi gerektiğine işaret etti. Her toplumun kendi dönüşümünü bu tür siyasi, sosyal, entelektüel öncülerle gerçekleştirdiğini ifade eden Akansoy, Kutlu Adalı’nın da böyle bir öncü olduğunu belirtti.

“Kutlu Adalı düşüncelerini korkusuzca yazdı. Belki bedeli olduğunu bilerek yazdı, bu bedele de katlandı” diyen Akansoy, Kutlu Adalı’nın karanlığa karşı verilen mücadelenin sembolü olduğunu kaydetti.

-Adalı: “Aklın silahı barıştır”

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ise sözlerine “Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” şiirini okuyarak başladı.

İlkay Adalı daha sonra Kutlu Adalı’nın “Aklın silahı barıştır” sözlerini anımsatarak anma törenine katılanlara teşekkürlerini sundu.

Kutlu Adalı’nın kabrine karanfiller bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.