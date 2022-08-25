Gazeteci Züleyha Karaman’ın, “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli kitabı yayımlandı

Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman’ın, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’ta zaman zaman kilitlenen müzakere süreçlerinin önünü açan girişimlerini ve egemen eşit iki devlete dayalı mücadelesini konu alan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli üçüncü kitabı yayımlandı.

Züleyha Karaman, Türkçe ve İngilizce çıkan yeni kitabında, kısır döngüye dönen müzakerelerde, Denktaş’ın devleti ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya yönelik kararlı duruşunu gazetecilik anıları ile aktarıyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm aşamasına nasıl gelindi, neden iki devlet?” konusunda değerlendirmesinin de bulunduğu kitabın ön sözünde, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ocak 2015’te, Karaman’ın “Tarihe Tanık Olduk” isimli kitabı için kaleme aldığı yazı yer alıyor. Gazeteci Yazar Mesut Günsev’in sunuşunu yazdığı kitap “Melekler Yayıncılık” tarafından yayımlandı.

Türkiye’de internetten satılan “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” kitabı, Lefkoşa’da Işık Kitabevi, Deniz Plaza ve Rüstem Kitabevi’nde satışa sunuldu.

Züleyha Karaman’ın, Kıbrıs’ta 2004 Annan Planı referandum sürecini anlatan, ön sözünü Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yazdığı, “Tarihe Tanık Olduk” isimli kitabı 2005’te; Denktaş’ın hastanede geçen son günlerini ve son sözlerini içeren “Bir Liderin Son Sözleri” adlı kitabı ise 2021’de yayımlanmıştı.