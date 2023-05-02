Gazeteciler Birliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliklerine Meclis önünde posta güvercinleri uçurarak başladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliklerine Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak ve basın özgürlüğü ile ilgili sloganlar taşıyan posta güvercinleri uçurarak başladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle düzenleyeceği etkinlikler dizisine, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaparak başladı. “Temel hak ve özgürlüklerimiz dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilmez” yazılı pankartın açıldığı etkinlikte; “Susma özgürleş”, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğü” ve “Özgürlük senden büyük, dokunma” sloganlarını taşıyan posta güvercinleri uçuruldu. Etkinlikte KTGB Başkanı Emin Akkor bir konuşma yaparken, KTGB Genel Sekreteri Damla Soyalp basın açıklamasını okudu.

-Akkor: “Basın özgürlüğünü kısıtlayıcı anlayışların devamı geçtiğimiz yıl için de bizler için tehlike oluşturmaya devam etti”

KTGB Başkanı Emin Akkor konuşmasında, Gazeteciler Birliği için basın özgürlüğünün vazgeçilmez olduğunu ve bundan asla ödün vermeyeceklerini vurguladı.

Geçen yıl “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla yaptıkları “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemine işaret eden Akkor, “Geçmiş yıllarda süregelen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı anlayışların devamı geçtiğimiz yıl için de bizler için tehlike oluşturmaya devam etti. Dört yasa tasarısı ile mücadele etmek zorunda kaldık ki bu yasa tasarıları basın özgürlüğünden öte toplumun ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemelerdi” dedi. Akkor, basın özgürlüğünü kısıtlayıcı girişimlerin yansıması ile Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde de gerilediğini vurguladı.

-KTGB: “‘Basın ve özgürlük’ birbirine güçlü bağlarla bağlanmış, birbirini tamamlayan iki kelime”

KTGB Başkanı Emin Akkor’un konuşmasının ardından Genel Sekreter Damla Soyalp, KTGB Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun özgür, bağımsız ve çoğulcu bir medya için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 1991'deki Genel Konferansı'nın tavsiyesiyle 1993’te 3 Mayıs’ı “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kabul ettiği aktarılarak, günün Kuzey Kıbrıs’ta 1999 yılından beri kutlandığı ve bu yılki temanın “Hakların Geleceğini Şekillendirmek: Diğer tüm insan haklarının itici gücü olarak ifade özgürlüğü” olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, “ ‘Basın ve özgürlük’ birbirine güçlü bağlarla bağlanmış, birbirini tamamlayan iki kelime… Ve ifade özgürlüğü, diğer tüm insan haklarının itici gücü… Adamızda basının varlığı bir buçuk asra yaklaşırken 'özgürlük' en çok darbe alan konu olageldi. Bu topraklar, 1960’lı ve 1990’lı yıllarda birileri yazdıklarını, söylediklerini beğenmiyor diye gazeteci cinayetlerine tanık oldu. Geçtiğimiz yıl haziran ayında tam da şu anda bulunduğumuz yerde, Meclis önünde 24 saatlik “Özgürlük Senden Büyük! Dokunma” eylemimizin nedeni, hükümetin basın ve ifade özgürlüğüne darbe vuracak üç yasa tasarısını Meclis’ten geçirmeye çalışmasıydı. Toplumun her kesiminin desteğiyle büyük ses getiren eylemimizle, hükümet diyalog yollarını açmış ve tehlike şimdilik önlenmiştir. Bugün burada, geçen yılki 3 Mayıs’ta olduğu gibi bugün de iktidarlara ve toplumun tüm kesimlerine ‘Basın özgürlüğüne bağlılığa saygı gösterin’ çağrımızı tekrarlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2021’de 76’ncı sırada yer alırken, 2022’de 81’inci sıraya gerilediğinin kaydedildiği açıklamada, “Kıbrıs Türk medyasının bu endekste ilk 10’da yer alacağı günleri görebilmeyi istiyoruz” denildi.

-“Özgür basının olmadığı bir ülkede demokrasi eksiktir”

Ülkedeki basın ve ifade özgürlüğüne dair kaygıların dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Siyasetin medyaya bakışıyla, iktidarın yasalarda öngördüğü düzenlemelerle ilgili tabloya bakınca, ülkemizde basın ve ifade özgürlüğüne dair kaygımız var. Medyada internet çağıyla kaybettiğimiz etik değerler için kaygımız var. Medyada sahiplik yapısındaki değişimle, siyasi ve ekonomik güç amaçlı kullanılmasıyla kaybettiğimiz basının işlevleri adına kaygımız var. Türkiye’ye girişleri sakıncalı bulunan Kıbrıslı Türk gazeteciler ve diğer bireyler için ve buna karşı ülke makamlarımız kıllarını kıpırdatmadığı için kaygımız sürüyor. Artan rüşvet ve yolsuzluk vakaları raporlara yansıdığı için ülkemiz adına kaygılıyız.

Basın özgürlüğü, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin üzerine titrediği bir değerdir. Toplumumuzun tüm kesimlerine yeniden hatırlatmak isteriz ki, özgür basının olmadığı bir ülkede demokrasi eksiktir. Başta hükümetler olmak üzere tüm kesimlere basın özgürlüğüne bağlılığa saygı gösterme çağrımızı yineliyoruz. Demokratik, çağdaş, özgürlükçü ülkelerdeki medya düzeyine ancak böyle ulaşabileceğimizin farkındayız.

KTGB bu bağlamda üzerine düşen sorumlulukları bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir.”

-Posta güvercinleri uçuruldu

Konuşmaların ardından, “Susma Özgürleş” sloganını daha güçlü ifade etmesi açısından sembolik olarak, posta güvercinleri uçuruldu. Birlik yöneticileri tarafından uçurulan posta güvercinleri, “Susma özgürleş”, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğü” ve “Özgürlük senden büyük, dokunma” sloganlarını taşıdı.