Gazeteciler Birliği, 3 yasa tasarısına karşı “Özgürlük senden büyük, Dokunma!” sloganıyla eylemler başlatıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa tasarılarına karşı aktif eylemlerine bu akşam “Özgürlük senden büyük, Dokunma!” sloganıyla başlayacağını açıkladı.

KTGB’den yapılan açıklamada, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yasa tasarılarına karşı mücadelenin yükseltileceği kaydedilerek “Özgürlüklerimizi korumak için kenetleniyor ve hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Düşüncemize kelepçe, sesimize hücre, ifademize kilit istiyorlar. İzin vermeyeceğiz. ‘Dokunma’ diyeceğiz” denildi.

“Sütunlardan, sayfalardan, stüdyolardan, matbaalarımızdan sokaklara ineceğiz. ‘Söz büyüğün’ derler ya! Özgürlük senden büyük, Dokunma!” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, gazeteciliğe, düşünce özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına dokunulmaması istendi; ifade özgürlüğüne darbe niteliğindeki yasalarda yapılacak değişikliklerin toptan reddedildiği belirtildi.

Hükümetin Meclis komitesi gündemine getirdiği tasarıların eleştirildiği açıklamada, gazetecilerin, halen yürürlükteki yasalarda özgürlüğü kısıtlayan maddelerin kaldırılmasını talep ederken bunlara yenilerinin eklenmesine izin vermeyeceği; sadece gazetecilerin değil toplumun ifade özgürlüğü için kalemleriyle, sözcükleriyle, canlı yayınlarıyla ve aktif eylemleriyle sokakta olacakları açıklandı.

KTGB, tüm gazetecileri, aydınları, demokrasi, insan hakları ve çağdaş değerlere önem veren tüm toplum kesimlerini