Gazeteciler Birliği: Basın çalışanları üzerinde giderek artan suçlamalar kabul edilebilir değil

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanları üzerinde giderek artan suçlamaların kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, “Siyasilere, medyayla ilişkilerinde, sağduyuyla ve saygı sınırları içinde hareket edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz” dedi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın çalışanlarına yönelik suçlamaların şiddetinin arttığını belirterek, yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, halkın gözü kulağı olan medya çalışanlarının küçük düşürülmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

“HER VEKİLİN KONUŞMASININ SATIR SATIR VERİLMESİ HABERCİLİK YAPMAK DEĞİL”

Açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nin, milletin; halkın meclisi olduğu, milletin vekillerinin sesini halkla paylaşmanın basının önemli görevlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, her vekilin konuşmasının satır satır verilmesinin habercilik yapmak olmadığı kaydedildi.

"Benim konuşmamı yazma, zaten eksik ve yanlış yazıyorsunuz" demenin, basın çalışanına "sen bu işi bilmiyorsun" demenin, onun emeğini, çabasını küçük görmek olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin devlet ajansı olan TAK'ın haber bültenlerinde her dönem yasama ve yürütme faaliyetlerinin geniş yer tuttuğunu dikkate aldığımızda, sayın milletvekilinin bu ifadelerini hem TAK'ı hem meslektaşlarımızı hem de genel olarak Kıbrıs Türk medyasını rencide edici olarak değerlendiriyoruz.

Her açıklamasında, her etkinliğinde basının hazır bulunmasını isteyen vekillerimiz, siyasilerimiz -umalım ki- kendi şovlarını yapmak için değil; seçim sandığında milletine verdiği sözü tutmak adına hayata geçirdikleri eylemlerini paylaşmak için basın çalışanları ile iş birliği içerisinde olsun.

Bazı vekiller ise "satılmış kalemlerden" bahsederek, aslında maalesef "satılık kalemler" aramaktadırlar. Bir meslek grubuna yönelik nefret suçu işleyip ardından da fotoğraflarının güzel çekilmesini! haberlerinin en fotojenik! halleriyle sosyal medyada veya gazetelerde yer almasını istemektedirler.”

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HAYATIN ÖZGÜRLÜĞÜ..."

Bu işi medya çalışanlarından daha iyi bildiklerini iddia edenlerin, mesleklerini en iyi şekilde icra etmek isteyen basın emekçilerini suçlayarak bir yere varamayacaklarına işaret edilen açıklamada, “Basın özgürlüğü hayatın özgürlüğü... Nasıl ki adalet herkese göre şekillenemez, basın da; baskılar, tehditler ve küçümsemelerle bazı siyasilerin istediği şekle sokulamaz” denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Basın çalışanları üzerinde giderek artan suçlamalar kabul edilebilir değildir. Siyasilere, medyayla ilişkilerinde, sağduyuyla ve saygı sınırları içinde hareket etmelerini hatırlatmak isteriz. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, halkın gözü kulağı olan medya çalışanlarının küçük düşürülmesine izin vermeyecektir.”