Gazeteciler Birliği, İsveç’teki Fojo Enstitüsü ile yeni proje başlattı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, dünyanın birçok ülkesinde medya üzerine çalışmaları bulunan İsveç merkezli FOJO Medya Enstitüsü ile yeni bir proje başlattığını açıkladı.

Gazeteciler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk etkinliği geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da gerçekleştirilen projenin İsveç’teki tanıtımı da önceki gün yapıldı.

Birlik Başkanı Emin Akkor’un da katıldığı Stockholm’daki etkinliğe, Hiroşima Barış Ödülü’nü almak için orada bulunan Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro üyeleri de katıldı.

İsveç’in 1927-1931 yılları arasında Kıbrıs’ta yaptığı arkeolojik kazılarda çıkartılan binlerce eserin sergilendiği Akdeniz Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, projeye katkı veren İsveçli yetkililerin ardından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ve Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteylde İki Toplumlu Koro da kısa bir konser verdi.

AKKOR: “HEDEFİMİZ GAZETECİLİK YAPMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ”

Stockholm ziyareti sırasında İsveç’teki bazı yayın organları ve mesleki örgütleri ziyaret ettiklerini kaydeden Akkor, “Edindiğimiz izlenimler ülkemizdeki gazetecilik koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak bir değerdedir. Basın özgürlüğünün güvence altında tutulması, devletin tüm medya organlarına destek vermesi ve toplumun okuryazarlık oranının yüksek olduğu İsveç’in konumu ulaşılması zor bir hedef olsa da onların izlediği yol rehberimiz olabilir” dedi.

Akkor, FOJO Medya Enstitüsü yetkililerinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerle yaptığı görüşmeler ve düzenlenen çalıştay sonrası gazetecilerin beklentileri doğrultusunda oluşturulan projeyle ülkede gazetecilik yapma koşullarının iyileştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kıbrıs basınında yaşanan sıkıntıların başka ülkelerde nasıl aşıldığıyla ilgili uluslararası deneyimleri gözlemleme ve ülkeye uyarlama imkânının yakalandığını ifade eden Akkor, projenin iki toplumlu olarak yürütüleceğini de sözlerine ekledi.