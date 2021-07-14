Gazeteciler Birliği'nde görev dağılımı belli oldu

Gazeteciler Birliği'nde görev dağılımı belli oldu
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 10 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Buna göre; KTGB Başkanlığına Emin Akkor getirilirken KTGB Örgütlenme Sekreteri de Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer oldu.

Buna göre KTGB'de görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Emin Akkor

Asbaşkan: İsmet Özgüren

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Genel Sekreter: Damla Soyalp

Mali İşler Sekreteri: Osman Kurt

Eğitim Sekreteri: Özlem Tüylüoğlu

Örgütlenme Sekreteri: Canan Onurer

Dış İlişkiler Sekreteri: Özgül Gürkut Mutluyakalı

Faal Üyeler: Hüseyin Ekmekçi ve Deniz Kuni

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