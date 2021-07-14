Gazeteciler Birliği'nde görev dağılımı belli oldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin 10 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.
Buna göre; KTGB Başkanlığına Emin Akkor getirilirken KTGB Örgütlenme Sekreteri de Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer oldu.
Buna göre KTGB'de görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: Emin Akkor
Asbaşkan: İsmet Özgüren
Mali İşler Sekreteri: Osman Kurt
Eğitim Sekreteri: Özlem Tüylüoğlu
Örgütlenme Sekreteri: Canan Onurer
Dış İlişkiler Sekreteri: Özgül Gürkut Mutluyakalı
Faal Üyeler: Hüseyin Ekmekçi ve Deniz Kuni