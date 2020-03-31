Gazeteciler Birliği ve Basın Sen'den açıklama

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası, gece sokağa çıkma yasağıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Bakanlar Kurulu tarafından 30 Mart tarihinde alınan yeni karara göre 31 Mart tarihinden itibaren 21:00-06:00 saatleri arasında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Daha önce alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararında olduğu gibi basın, çalışması gereken sektörler arasında yer almaktadır.

Buna göre basın kuruluşlarında görev yapan ve gece 21:00 sonrası görevde olan basın emekçilerinin, işyerlerinden görev belgesi almaları ve yanlarında bulundurmaları istenmektedir.

İçişleri Bakanlığı ve polis yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde, kamunun haber alma hakkının kesintiye uğramaması bakımından, görev amaçlı olması koşuluyla, Basın Kartı Komisyonu'nun vermekte olduğu basın kartının ibrazı yeterli olacaktır.

Bununla birlikte, Covid-19 virüsü ile mücadele çerçevesinde, görev amaçlı olmadıkça, tüm üyelerimiz ve basın emekçilerimizi de 21:00-06:00 arası uygulanacak tam sokağa çıkma yasağına uymaya davet ediyor ve 'İşin olmadıkça evde kal, güvende kal' diyoruz."

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 16:27