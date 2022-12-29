Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar: “Özel televizyon kanalları desteklenmeli”

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, “Kıbrıs Türk basınının zor bir süreçten geçtiğini, özellikle yerel televizyon kanallarının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını” belirterek, “Devlet katkısının zorunlu olduğunu” ifade etti.

Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Reşat Akar “profesyonel yayıncılık koşullarına bağlı bir sistemin geliştirilmesi ve yerel kanalların bu şekilde desteklenmesi doğru olandır” ifadelerini kullanarak, hükümetin yeni bir durum değerlendirmesi yapmasını istedi.

“Devlet reklamlarının da belirli kurallar çerçevesinde artırılmasının” önemine işaret eden Akar, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi basın-yayın-iletişim alanında da ciddi eksiklikler ve sıkıntılar vardır. Gazetelerin tirajları gizleniyor, TV’lerin izlenme oranları takip edilmiyor ve devlet ilanları ya kişisel ve siyasal tercihlere göre; ya da bazı ajansların uydurma rakamlarına göre belirleniyor. Durum böyle olunca profesyonel yayıncılık yapanlar mağduriyet yaşıyor. Halbuki; devletin ve özel sektörün reklam katkıları, gazete ve tv’lerin daha kaliteli ve ciddi yayınlar yapması açısından son derece önemlidir.”