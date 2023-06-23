Gazeteciler Cemiyeti, CTP’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve Yönetim Kurulu üyeleri Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu ardından seçilen Yeni Yönetim Kurulu’nun yaptığı üst düzey ziyaretler kapsamında gerçekleşen ziyarette, heyet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, ülke medyasının güncel durumu ve sorunları ele alındı.

- Akar: “Ülkede ulusal medya yok olmak üzere”

Kabulde ilk sözü alan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar, Kıbrıs Türk basınının içerisinde bulunduğu zorluklara değinerek, ana muhalefet partisinin girişimleriyle Meclis tatilinin bitmesi ardından yeni düzenlemeler yapılarak “gerçek anlamda” basın yayınla uğraşanların bazı sıkıntılarını aşması temennisinde bulundu.

“Kıbrıs Türk medyası olarak en kötü süreçten geçiyoruz” diyen Akar, çok sayıda “aslında olmayan” internet gazetesinin ortaya çıktığını, bunun her ne kadar demokrasi zenginliği gibi gösterilmeye çalışılsa da, bu gazetelerin fikir ayrılıklarına saldırı aracı olarak kullanıldığını ve kişileri siyasetten uzaklaştırabilen tehlike bir durum yaratıldığını kaydetti.

Her ülkenin bir ulusal medyası olması gerektiğini ancak Kuzey Kıbrıs’ta ulusal medyanın yok olmak üzere olduğunu belirten Akar, yerel kanallar için eskiden devlet tarafından karşılanan uydu bağlantısının “olmazsa olmaz” olduğunu vurguladı.

Akar, devletin uydu desteğinin belirli kriterler çerçevesinde medya kuruluşlarına sağlaması gerektiğini ancak farklı sektörlerdeki çeşitli giderleri karşılayan devletin “esas önemli olan” ulusal medyanın yaşaması için gerekeni yapmadığını savundu.

- “Kaliteli siyaset ve iyi icraatlar için doğru medyaya ihtiyaç var”

Ekonomik sorunlar, pahalılık, enflasyon gibi çeşitli sorunların gündemi meşgul ettiğini ancak Kıbrıs Türk medyasının yaşadığı sıkıntıların da hayati bir konu olduğunu vurgulayan Akar, kaliteli siyasetin ve iyi icraatların ancak doğru medyayla yapılabileceğini ifade etti.

Akar, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa da değinerek, daha fazla sınır kapısı açılması çağrısını yineledi; kendilerinin Cumhurbaşkanlığındaki ziyaretlerinde de yeni sınır kapılarının açılmasında öncülük edilmesi talebinde bulunduklarını aktardı.

Adli olaylardaki patlamalar hakkında da konuşan Akar, üst düzeyde adli bir üst kurul kurulması önerisini paylaştı ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

- Erhürman: “Kıbrıs Türk halkının kendi kamuoyu gittikçe erimekte, ortadan kaybolmakta”

CTP Genel Başkanı Erhürman da, Gazeteciler Cemiyeti yeni Yönetim Kurulu’nun çok zor bir dönemde görevi üstlendiklerini kaydederek, ülkede hem yoksullaşma hem de yoklaşmanın yaşandığı bir dönemden geçildiğini, Kıbrıs Türk halkının ülkede konut ve araba piyasasındaki talebi, hatta marketlerdeki talebi dahi belirleyemediğini savundu.

Erhürman, bütün sektörde yaşanan sıkıntıların medya sektöründe de yaşandığını belirterek, “Bu yoksullaşmanın içerisinde bir televizyonu, bir gazeteyi yaşatmak hiç kolay değil artık” dedi ve gazetelerde tirajlara, televizyonlarda izlenme oranlarının düşüklüğüne dikkat çekti.

"Konut piyasalarında Ukraynalı ve Rusları, İranlıları, araba piyasasında Afrika’dan gelenleri, marketlerde Rum kesiminden gelenleri izleyen Kıbrıs Türk halkının medyada ise Türkiye televizyonlarının izleyicisi olduğunu" belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının kendi kamuoyu gittikçe erimekte, ortadan kaybolmakta” diye konuştu.

- “Yasama ve yürütmeye benzer olarak medyayı yaşatmak için de gereken yapılmalı”

Uydu konusunun uzun yıllar boyunca tartışıldığını ve hep çözüm bulunduğunu söyleyen Erhürman, bugüne kadar medyaya gösterilen yaklaşımın; dördüncü kuvvet olan medyanın zayıflaması durumunda demokraside yasama, yürütme yokmuş gibi bir eksiklik yaratacağı olduğunu kaydetti.

Erhürman, devlet tarafından verilecek desteklerin muhakkak kriterler çerçevesinde yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirterek, devletin yasamayı, yürütmeyi yaşatmak adına girdiği mali yükümlülüklere benzer olarak medya ve çokseslilik için üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Akar’ın ifade ettiği diğer konular olan sınır kapıları ve güvenliğe ilişkin kurul hakkında görüşlerini de paylaşan Erhürman, dün gittiği Beyarmudu Kapısı’ndaki gözlemlerine ve kapılarda yaşanan yoğunluğa değinerek, sınır kapılarına yönelik hiçbir çözüm önerisinin geliştirilmediğini savundu.

Anayasa’da Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ismiyle yetkileri olan bir kurul olduğunu da kaydeden Erhürman, ülkede güvenlik endişesinin her gün daha da artmasına rağmen, bu kurulun hiçbir şekilde gündeme gelmediğini öne sürdü.