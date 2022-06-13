Gazeteciler siyah bantlarla Meclis'te

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle dün başlattığı eylem sürüyor.

Meclis önünde eylem sürerken, bir grup gazeteci Genel Kurulu'nu izlemek için Meclis'e girdi.

Gazeteciler özgürlüklerini kısıtlayan tasarılara tepki göstermek için ağızlarını siyah bantla kapattı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, İç tüzüğün ilgili maddesini hatırlattı, dinleyici locasındaki basın mensuplarını uyardı, dışarı çıkmalarını istedi.

Meclis Genel Kurulu'ndaki muhalefet milletvekilleri izleyici locasındaki basın mensuplarının Meclis çalışmalarını engelleyici bir eylemde bulunmadığını söyledi, Töre'nin uyarısı ve çıkarılma telebine tepki gösterdi.

Kaynak: Yenidüzen

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 12:50