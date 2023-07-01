ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 1 Temmuz 2023
Kıbrıs
01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:46
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz...
2
Cumhurbaşkanı Tatar Londra’ya gitti
3
Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
4
Gazimağusa ve Lefkoşa’da yangın
5
Gazimağusa’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
6
Bahçeli’de iş kazası... 1 işçi ağır yaralandı
7
Ayla Büyükataman hayata veda etti
8
Menejer Tekin Birinci'nin girişimiyle Patrick...
9
Bugün Kurban Bayramı’nın dördüncü ve son günü...
10
Yolagelen’in ölüm sebebi “kalp krizi”
Özersay: “Rum Lider BM’nin yerine AB’yi koymaya çalışarak boşa kürek çekiyor”
Kıbrıs
Işık: “13 maddelik taleplerimizin yerine getirilmemesi ve yasaları uygulamada bile yetersiz kalınması üzücü”
Kıbrıs
Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nden çağrı: “Alkollü sürüşlerin önlenmesi için caydırıcı cezalar getirilmeli”
Kıbrıs
Kurban Bayramı tatilinde, 1’i ölüm, 13’ü yaralanma, 24’ü ise hasarla sonuçlanan toplam 38 trafik kazası meydana geldi
Kıbrıs
Otel odasında rahatsızlanan 30 yaşındaki Okan Tiryakı hayatını kaybetti
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Din İşleri Başkanı Ünsal, Kurban Bayramı dolayısıyla...
Bağımsız milletvekili adayı Korkmazhan’ın seçim...
Maliye Bakanı Alişan Şan’dan Kurban Bayramı...
Girne Belediye Başkanı Şenkul’un Kurban Bayramı...
Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar’ın bayram...
Facebook
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz...
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE