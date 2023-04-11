ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 11 Nisan 2023
Kıbrıs
11 Nisan 2023 Salı 06:50
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Meclis Genel Kurulu tamamlandı... Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın oylaması bir sonraki yasama gününde...
Kıbrıs
Sait Erkmen’in adı, BTHK Ana Toplantı Salonu’na verildi
Kıbrıs
Bengihan: “Hükümetin baskı ve tehditleri sonucunda KTAMS’ın Meclis’te stenografların ek mesaiye kalmama eylemi etkisiz hale getirildi”
Kıbrıs
Cesurer: "Bundan sonra arızalara müdahale edilmeyecek"
Kıbrıs
Daha yeşil bir Alayköy Organize Sanayi Bölgesi için ağaçlar dikildi
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Daha yeşil bir Alayköy Organize Sanayi Bölgesi...
Meme Kanseri Farkındalık Semineri Merkez Lefkoşa'da...
Baf Türk Birliği, Kıbrıs Türk siyaset dünyasının...
Geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi, 20 kişi...
Gençlik Dairesi anı yarışması düzenledi
Facebook
Twitter
9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE