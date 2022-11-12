Gazetelerin manşetlerine göz atın - 12 Kasım 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 12 Kasım 2022
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Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 09:14
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336 sürücü rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı
336 sürücü rapor edildi. 3 sürücü tutuklandı
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