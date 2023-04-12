ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 12 Nisan 2023
Kıbrıs
12 Nisan 2023 Çarşamba 07:21
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023, 07:25
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Üstel, Ticaret Odası’nı kabul etti
Kıbrıs
KIB-TEK yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı.. "İşten durdurma ve yeni istihdama gidilebilir"
Kıbrıs
Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Meclis Komitesi toplandı
Kıbrıs
Tatar, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği yönetimini kabul etti
Kıbrıs
Tatar'dan gençlere çevreye duyarlılık mesaji: "Yenilenebilir enerjiye geçmek önemli bir adımdır”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine...
Tatar, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği yönetimini...
Tüketiciler Derneği’nden hükümete çağrı
Sağlık Bakanlığı'ndan 11 Nisan Dünya Parkinson...
İzcan: “Türkiye ile Kıbrıs arasında kablo döşense...
Facebook
Twitter
9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE