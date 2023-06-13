Gazetelerin manşetlerine göz atın - 13 Haziran 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 13 Haziran 2023
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Kayseri'den bronz madalya ile döndük
Kayseri'den bronz madalya ile döndük
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