Gazetelerin manşetlerine göz atın - 14 Ekim 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 14 Ekim 2023
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Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
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