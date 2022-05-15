Gazetelerin manşetlerine göz atın - 15 Mayıs 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 15 Mayıs 2022
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Tatar, Kıbrıs gazilerinin cenaze törenine katıldı
Tatar, Kıbrıs gazilerinin cenaze törenine katıldı
  1. Kıbrıs
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