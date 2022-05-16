Gazetelerin manşetlerine göz atın - 16 Mayıs 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 16 Mayıs 2022
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Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 07:40
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Dolu zararının karşılanması için çalışma...
Dolu zararının karşılanması için çalışma...
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