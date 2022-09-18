Gazetelerin manşetlerine göz atın - 18 Eylül 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 18 Eylül 2022

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Kartal, İstanbulspor'a takıldı
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