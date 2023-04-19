ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 19 Nisan 2023
Kıbrıs
19 Nisan 2023 Çarşamba 06:45
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023, 07:01
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Galatasaray'dan deplasmanda 4 gollü galibiyet
İskele Belediyesi, Şampiyon Melekleri anma programı düzenliyor
Kıbrıs
“Yeni Ercan Havalimanı’nın, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişareler sürüyor. Erdoğan’ın programına göre yeni bir tarih belirlenecek”
Kıbrıs
Başpiskopos Yeorgios’un sözlerine tepki
Kıbrıs
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 2 tasarıyı onayladı
Kıbrıs
Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği heyetini kabul etti
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
İskele Belediyesi, Şampiyon Melekleri anma programı...
Başpiskopos Yeorgios’un sözlerine tepki
Gençlik Dairesi’nden Vadili gençleriyle etkinlik
20 Temmuz Fen Lisesi’nde Bilim ve Kültür Şenliği...
Bağımsızlık Yolu İçişleri Bakanlığı önünde...
Facebook
Twitter
9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Galatasaray'dan deplasmanda 4 gollü galibiyet
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE