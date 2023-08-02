Gazetelerin manşetlerine göz atın - 2 Ağustos 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 2 Ağustos 2023
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9 Bayraktarın büstleri açıldı, 11 Mücahite madalyaları...
9 Bayraktarın büstleri açıldı, 11 Mücahite madalyaları...
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