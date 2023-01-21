ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 21 Ocak 2023
Kıbrıs
21 Ocak 2023 Cumartesi 08:13
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında emniyet kemerini...
2
Eliz Fellahoğlu'ndan 25.sanat yılında yeni...
3
Sertoğlu: "Bizzat ben Değirmenlik yetkililerini...
4
Tatar:“Genç iş insanlarımızın çalışmalarıyla...
Tatar:“Genç iş insanlarımızın çalışmalarıyla KKTC’nin zemini çok daha fazla güçlenmektedir”
Kıbrıs
Kuir Kıbrıs Derneği’nden ‘9 Yıldır Aşk Daha Özgür’ kampanyası
Kıbrıs
Kültür Dairesi’nden, merhum sanatçı Reşat’ın atölyesiyle ilgili girişim
Kıbrıs
Pazar günü Lefkoşa’da Duatlon yarışı var…Bazı yollar kapalı olacak
Kıbrıs
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi bazı ürünleri açık artırma usulüyle satışa çıkaracak
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazimağusa Belediyesi’nin Pertev Paşa Mahallesi’nde...
Çavuşoğlu Hassan için başsağlığı mesajı...
Avrupa Birliği Uyum Komitesi, AB Koordinasyon Merkezi’ni...
KTAMS ve KAMU-İŞ yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar...
Belediyeler Birliği, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği...
Facebook
Twitter
8.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında emniyet kemerini...
Dünya
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE