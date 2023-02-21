ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 21 Şubat 2023
Kıbrıs
21 Şubat 2023 Salı 06:39
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023, 10:59
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması sona...
2
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Deprem hep olacak.....
3
2022-2023 sezon planlaması yeniden düzenlendi
4
Sendikaların açtığı dava, yasa gücünde kararnamenin...
Sendikaların açtığı dava, yasa gücünde kararnamenin geri çekilmemesinden dolayı yarın görüşülecek
Kıbrıs
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Deprem hep olacak.. Önemli olan felakete dönüşmesini engellemek”
Kıbrıs
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza…1 kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs
Kıbrıs'ta da hissedildi...Hatay - Defne merkezli 6,4'lük deprem...
Kıbrıs
Meclis'te depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu...
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkezi Cezaevi internet sitesi yayında
KKTC’de geçen hafta 8 yangın çıktı
Haftalık trafik raporu açıklandı
CTP Kadın Örgütü: “Bu toplum için yapılabilecek...
DAÜ'de Depremde hayatını kaybedenler için...
Facebook
Twitter
8.8B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Gençler Çevrimiçi Halk Dansları Yarışması sona...
Kültür & Sanat
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE