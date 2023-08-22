Gazetelerin manşetlerine göz atın - 22 Ağustos 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 22 Ağustos 2023
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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Akdeniz, AB’nin basiretsiz...
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