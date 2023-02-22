ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 22 Şubat 2023
Kıbrıs
22 Şubat 2023 Çarşamba 04:14
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 07:49
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Göçmenköy'de iki araç çarpıştı
Kıbrıs
23 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Kıbrıs
Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti
Kıbrıs
Cumhurbaşkanlığı'nda deprem ve doğal afetlere yönelik toplantı
Kıbrıs
2 kişi yasaklı göçmen ilan edildi
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, 28 Şubat’ta...
BKP Genel Başkanı İzcan: Meclis ve Cumhurbaşkanlığı...
Kurtuluş Lisesi, “kan bağışı” kampanyası...
Kız İzci Örgütü Derneği 22 Şubat “Dünya...
Devlet Üretme Çiftliği, 40 baş kasaplık kuzunun...
Facebook
Twitter
8.8B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE