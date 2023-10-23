Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Ekim 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Ekim 2023
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Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
  1. Kıbrıs
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