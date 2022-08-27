Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ağustos 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ağustos 2022
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CTP'de Lefkoşa ve Güzelyurt adayları belirlendi
CTP'de Lefkoşa ve Güzelyurt adayları belirlendi
  1. Kıbrıs
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