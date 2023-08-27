Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ağustos 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ağustos 2023
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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