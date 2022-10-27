ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ekim 2022
Kıbrıs
27 Ekim 2022 Perşembe 07:12
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Covid-19’da haftalık genel durum
Kıbrıs
GKK’ya sınavla askeri memur statüsünde personel istihdam edilecek
Kıbrıs
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
Kıbrıs
Şan, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu’nu kabul etti
Kıbrıs
Tüketiciler Derneği, hükümeti göreve davet etti
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
GKK’ya sınavla askeri memur statüsünde personel...
Şan, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı...
Tüketiciler Derneği, hükümeti göreve davet etti
“Meme Kanserinin Farkındayım” semineri Gazimağusa’da...
LAÜ ev sahipliğinde cuma günü meme kanseri farkındalık...
Facebook
Twitter
8.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE