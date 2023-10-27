Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ekim 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ekim 2023
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Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 07:00
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Yılmaz: Yatırımlara ayırdığımız kaynağı...
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