ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Kasım 2022
Kıbrıs
27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022, 08:43
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
CTP heyetinden İskele bölgesine ziyaret
Kıbrıs
Özer Paşaköy, Vadili, Aslanköy, İnönü ve Dörtyol bölgelerini ziyaret etti
Kıbrıs
Gardiyanoğlu, Taşkınköy’ü ziyaret etti
Kıbrıs
Tatar, yurda döndü
Kıbrıs
Arter: “Yarım kalan projeleri tamamlamak için adayım”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
DAÜ Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde...
DAÜ 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nda...
Adahan: "Vizyoner bir belediyecilik anlayışıyla...
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 39’uncu...
Çolakoğlu: “Adil ve eşit hizmetten Alaniçi de...
Facebook
Twitter
8.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE