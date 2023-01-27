Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ocak 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Ocak 2023
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Gülseren Kışlası’nda ağaç ekildi
Gülseren Kışlası’nda ağaç ekildi
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