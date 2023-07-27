ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 27 Temmuz 2022
Kıbrıs
27 Temmuz 2023 Perşembe 05:44
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 06:33
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Tatar, 12 yaş erkeklerde Türkiye’de atletizm yüksek atlamada birinci gelen Erdinç İnçay’ı kabul etti
Kıbrıs
Tatar: “Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için festivaller önemli”
Kıbrıs
Hür-İş, asgari ücrete yaptıkları itirazın reddedilmesine tepki gösterdi: “Çalışanlar açlığa ve sefalete mahkum edildi”
Kıbrıs
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, küçük ve orta ölçekli esnafın sorunlarını dile getirdi
Kıbrıs
TDP Başkanı Atlı’dan Kervansaray Plajı açıklaması... “Bu adımdan derhal vazgeçilmeli”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Tatar, 12 yaş erkeklerde Türkiye’de atletizm yüksek...
Tatar: “Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak...
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları...
TDP Başkanı Atlı’dan Kervansaray Plajı açıklaması......
Inner Wheel’de başkanlık görevini Akıle Kader...
Facebook
61.9B
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE