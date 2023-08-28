ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 28 Ağustos 2023
Kıbrıs
28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:12
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Dövizde son durum
2
Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat...
3
Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yol haritamızı...
4
Filenin Sultanları çeyrek finalde
5
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda kaza: 5 kişi yaralandı
6
Geçiş kapılarında bu yıl 6 bin 15 litre akaryakıta...
7
Hristodulidis İbrahimağa Köprülü Cami'ye...
8
İbrahimağa Köprülü Camii’ne molotoflu saldırı
9
İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik yapılıyor
10
15. Mister International 2023’te KKTC de temsil...
Son bir haftada 937 trafik suçu işlendi
Kıbrıs
En fazla yağış Balıkesir’de kaydedildi
Kıbrıs
Son bir haftada 66 trafik kazası, 18 yaralı
Kıbrıs
Arsa dolandırıcılığından tutuklandı
Kıbrıs
Geçen hafta itfaiye, 7 yangına ve 22 olaya müdahale etti, 192 bin TL’lik zarar oldu
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Liberal Demokrasi Hareketi, İbrahimağa Köprülü...
Güzelyurt Belediyesi yüzme kursu sertifikaları...
BAGEP: “Kıbrıslı Türk gençlerin sesi olmak...
KŞK'dan basın toplantısı
Zafer Bayramı kutlamaları prova ve töreni nedeniyle...
Facebook
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Dövizde son durum
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE