Gazetelerin manşetlerine göz atın - 28 Aralık 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 28 Aralık 2022
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Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde...
Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde...
  1. Kıbrıs
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