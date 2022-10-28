Gazetelerin manşetlerine göz atın - 28 Ekim 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 28 Ekim 2022
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Tatar Alanya’ya gitmek üzere adadan ayrıldı
Tatar Alanya’ya gitmek üzere adadan ayrıldı
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