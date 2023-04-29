ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 29 Nisan 2023
Kıbrıs
29 Nisan 2023 Cumartesi 06:46
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023, 07:00
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Başbakan Üstel, Turan Devletleri Teşkilatı Genel Başkanı Çobanoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Kıbrıs
Bakan Çavuşoğlu, TEKNOFEST’in açılışına katıldı
Kıbrıs
Tatar: “Bütün sektörler gibi süt ürünleri sektörünün de ilerleyen dönemlerde çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum”
Kıbrıs
Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Ada Şoför Okulları Derneği heyetini kabul etti
Kıbrıs
HP: "hâlâ herhangi bir indirim yapılmadı"
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Girne ve Tatlısu’da pazar günü bazı güzergahlar...
1. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı 4-6 Mayıs'ta...
Sağlık Bakanlığı gelen ilaçları açıkladı
Gazimağusa Belediyesi'nde turizm toplantısı...
Rogers: “Yaşlı bakımevlerine ilişkin yasal eksiklikler...
Facebook
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE