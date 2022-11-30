ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 30 Kasım 2022
Kıbrıs
30 Kasım 2022 Çarşamba 06:52
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
YSK Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için başvuru yapan adayları geçici olarak ilan etti
Kıbrıs
Oktay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti
Kıbrıs
Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Prof. Dr. Feyzioğlu ve eşini kabul etti
Kıbrıs
“Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları” konulu seminer yapıldı
Kıbrıs
Dışişleri Bakanlığı: "Uluslararası Frankafoni Örgütü’nün aldığı kararlar kabul edilemez"
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
“Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları” konulu...
HP: “Yakıttaki kükürt oranının arttırılması...
KKTC Mersin Başkonsolosluğu Kuzey Kıbrıs Türk...
Empower projesi kapsamında iki toplumlu gençlik...
İncirli, Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs...
Facebook
Twitter
8.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE