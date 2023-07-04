Gazetelerin manşetlerine göz atın - 4 Temmuz 2023

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 4 Temmuz 2023
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarına faiz affı
  1. Kıbrıs
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