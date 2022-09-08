Gazetelerin manşetlerine göz atın-8 Eylül 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın-8 Eylül 2022

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 06:37
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Euro 18,31 liradan, sterlin 21,07 liradan güne başladı
Euro 18,31 liradan, sterlin 21,07 liradan güne başladı
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